نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية.

وأكد الرئيس السيسي، عبر منشور على موقع فيس بوك، أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل، مشيرًا إلى أن الراحل قدّم عبر مشواره الفني أعذب الإبداعات في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي.

وتابع: رحم الله الفقيد الكبير واسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان.