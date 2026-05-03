قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع الحرية الأمريكي في مضيق هرمز سينطلق صباح الاثنين، لتحرير السفن التجارية العالقة وتخفيف تداعيات حرب إيران على حركة الملاحة الدولية.

وأعلن ترامب، أن دولا من مختلف أنحاء العالم، لا يشارك معظمها في نزاع الشرق الأوسط الدائر بشكل عنيف، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة في مضيق هرمز.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال، أن هذه السفن لا علاقة لها بالنزاع، واصفا إياها بأنها أطراف محايدة وبريئة وقعت ضحية للظروف.

تفاصيل مشروع الحرية في ظل حرب إيران وأمريكا

وأكد ترامب أنه من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، تم إبلاغ هذه الدول بأن واشنطن ستقوم بإرشاد سفنها بأمان للخروج من الممرات المائية المقيدة، لتمكينها من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة.

وشدد على أن هذه السفن تتبع مناطق عالمية غير منخرطة بأي شكل فيما يحدث حاليا في المنطقة، مؤكدا صدور توجيهات لممثليه ببذل قصارى الجهد لإخراج السفن وأطقمها بأمان من مضيق هرمز الذي قُيدت حركة الملاحة فيه ضمن تداعيات حرب إيران وأمريكا.

وأشار ترامب إلى أن أصحاب هذه السفن أكدوا في جميع الحالات أنهم لن يعودوا إلى المنطقة حتى تصبح آمنة تماما للملاحة، موضحا أن العملية التي تحمل اسم "مشروع الحرية" تهدف إلى تحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ، واصفا إياها بأنها لفتة إنسانية نيابة عن الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، وبشكل خاص إيران.

أبعاد إنسانية ودبلوماسية لإنهاء أزمة حرب إيران

ولفت ترامب إلى أن العديد من السفن العالقة تعاني من نقص في الغذاء والمستلزمات الضرورية للأطقم الكبيرة للبقاء على متنها بشكل صحي وسليم، معربا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستسهم في إظهار حسن النية نيابة عن جميع الأطراف التي قاتلت بشدة خلال الأشهر الماضية، مما قد يساعد في تهدئة تداعيات حرب إيران.

وكشف ترامب عن وجود نقاشات إيجابية للغاية يجريها ممثلوه مع إيران، مشيرا إلى أن هذه المباحثات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للجميع في إطار العلاقة بين إيران وأمريكا.

وحذر ترامب من أنه إذا تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، فسيتم التعامل مع هذا التدخل بقوة.