شيّع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان شاب لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة نشبت دفاعًا عن خطيبته بعد تعرضها لمضايقات من بائع فاكهة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأقاربه، حيث جرى دفنه بمقابر الأسرة بقرية الشموت.

تصريح بدفن الجثمان

وكانت جهات التحقيق المختصة ببنها قد صرحت بدفن جثمان الشاب، عقب وفاته متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع المتهم على خلفية معاتبته له بسبب معاكسة خطيبته.

بلاغ بوصول جثة إلى المستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوصول شاب جثة هامدة إلى مستشفى بنها الجامعي، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد.

تحديد هوية المجني عليه

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يُدعى "أحمد. ي"، 23 عامًا، عامل.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وبائع فاكهة، بسبب قيام الأخير بمعاكسة خطيبته، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم باستخدام سلاح أبيض “مطواة” وطعن المجني عليه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

خلافات سابقة بين الطرفين

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يضايق خطيبة المجني عليه ويحاول الارتباط بها، ما تسبب في خلافات سابقة بينهما، قبل أن تتصاعد الأحداث وتصل إلى ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهم والتحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت التصريح بدفن الجثمان.