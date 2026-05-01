تحول "سباق للسرعة" بالدراجات البخارية إلى مأساة دامية على طريق "الفيوم - بحيرة قارون" السياحي، حيث لقى شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة، نتيجة تصادم عنيف وقع أثناء ممارسة "هواية الموت" التي أصبحت تهدد أرواح الشباب على الطرق السريعة بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع وسقوط ضحايا.

تبيّن وقوع تصادم بين مجموعة من الدراجات البخارية كانت في حالة "سباق سرعة" وبين "تروسيكل" كان يسير ناحية قرية شكشوك مما أسفر عن مصرع شاب يدعى (ع. ا. م - 19 عاماً)، المقيم بمنطقة "بؤرة الزيني" بمدينة سنورس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بكسور وجروح قطعية خطيرة.

جرى الدفع 4 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين لمستشفى جامعة الفيوم، والشاب المتوفى لمشرحة مستشفى سنورس المركزى. وأخطرت نيابة سنورس والتى تتولى التحقيق.

يذكر أن هذا الطريق يشهد كثير من الحوادث يقع فيها ضحايا نتيجة سباقات الدراجات النارية والتى وقع بسببها كثيرا من الضحايا.