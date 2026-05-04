كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحبة الحساب من تعدي طليقها عليها وتهديدها وأسرتها واحتجازهم داخل مسكنهم بالقاهرة.

تفاصيل تعدي عاطل على طليقته وأسرتها

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها، عاطل، مقيم بذات الدائرة، بالتعدي عليها ووالدتها بالسب ومنعهم من الخروج من المنزل لخلافات سابقة بينهم.

أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام طليقته ووالدتها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بمركبة التوك توك الخاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

