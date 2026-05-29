إعلان

حالتا وفاة و8 مصابين.. صور من حادث الطود المروع بالأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

03:01 ص 29/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (1)_1
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (2)_2
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (4)_4
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (5)_5
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (3)_3
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (7)_7
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (9)_9
  • عرض 9 صورة
    حادث الطود (8)_8

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل مصراوي على صور من موقع الحادث المروع الذي شهده مركز الطود جنوبي محافظة الأقصر، مساء الخميس، إثر تصادم سيارة ميكروباص بـ7 دراجات نارية "موتوسيكلات" ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

بحسب المعلومات الأولية وشهود العيان، أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وقد تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث حجم الأضرار التي لحقت ببعض الدراجات النارية، وسط تجمع الأهالي وفرق الإسعاف والأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على أسباب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الوفيات والمصابين الواردة في الخبر هي حصيلة أولية وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، لحين صدور بيان رسمي من الجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث الطود الطود اليوم الأقصر حوادث الأقصر تصادم ميكروباص موتوسيكلات وفيات الأقصر إصابات الأقصر صور الحادث

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف تحقق المقصود من زيارة النبي؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
أخبار

كيف تحقق المقصود من زيارة النبي؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
هل يؤدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت في جميع المواد؟
مدارس

هل يؤدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت في جميع المواد؟
عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
رياضة عربية وعالمية

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-5: نصائح للعلاقات وتحذيرات لبعض الأبراج
"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد
رياضة محلية

"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان