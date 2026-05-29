حصل مصراوي على صور من موقع الحادث المروع الذي شهده مركز الطود جنوبي محافظة الأقصر، مساء الخميس، إثر تصادم سيارة ميكروباص بـ7 دراجات نارية "موتوسيكلات" ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

بحسب المعلومات الأولية وشهود العيان، أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وقد تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث حجم الأضرار التي لحقت ببعض الدراجات النارية، وسط تجمع الأهالي وفرق الإسعاف والأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على أسباب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الوفيات والمصابين الواردة في الخبر هي حصيلة أولية وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، لحين صدور بيان رسمي من الجهات المختصة.