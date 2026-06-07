أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ استثمارية متميزة بـ4 مدن هي: 6 أكتوبر، والسويس الجديدة، والعبور، وناصر الجديدة.. التفاصيل من هنا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ استثمارية متميزة بـ4 مدن هي: 6 أكتوبر، والسويس الجديدة، والعبور، وناصر الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الطرخ مستمر حتى الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

طرح مساحات استثمارية متميزة في المدن الجديدة

أكدت الوزارة أن طرح هذه الأراضي يأتي ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة.

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هنا (assign.newcities.gov.eg/)،

بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد، والإجراءات الخاصة بالحجز كافة.

تفاصيل المساحات المطروحة

6 أكتوبر

في مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية متميزة تشمل قطعة رقم (16، 18) بنشاط مخازن غذائية المحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة بمساحة: 6634.95 م² وقطعه رقم (7/1/4) بنشاط خدمي (صيانة سيارات) الفاصل السكني الصناعي بمساحة: 10194.5 م²، ونشاط حضانة بقطعة رقم (3) خدمات مجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد بمساحة 1800م²، ونشاط فندقي تجاري بقطعة رقم (6/10) خدمات الحي الثالث والرابع بمساحة: 1596 م²، ونشاط تجاري بقطعة رقم (46) خدمات منطقة أرض القرعة 2000 قطعة بمساحة 10020.95 م².

السويس

في مدينة السويس الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم 130 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 9663 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية، والقطعة رقم 128 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 13161 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية – حي الاستثمار، والقطعة رقم 16 بنشاط تجاري إداري بمساحة 720 مترا بمنطقة عتاقة الصناعية – منطقة الخدمات.

العبور

أما في مدينة العبور، تم طرح قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي، بمساحة 7079 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري وإداري وترفيهي، وقطعة الأرض رقم (25) بمركز الحي التاسع بمساحة 644 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، ويتضمن الطرح أيضًا قطعة الأرض رقم (2) بلوك (20042) بمنطقة الامتداد بمساحة 927 مترًا مربعًا بنشاط إداري، وقطعة أرض بمركز الخدمات الفرعي رقم (5) بالحي السابع بمساحة 12,258 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي (مدرسة).

مدينة ناصر الجديدة

في مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض رقم (3) بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني بنشاط بلوك سكني، بمساحة إجمالية تبلغ 10,979 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض رقم (10) بمركز الخدمات الرئيسي بنشاط تجاري، بمساحة 664 مترًا مربعًا