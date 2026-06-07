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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت

كتب : مصطفى الشاعر

03:54 م 07/06/2026

قصف إسرائيلي على لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، أنه يشن في هذه الأثناء هجمات على ما وصفها بـ"بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت"، في تصعيد جديد على الساحة اللبنانية.

وأفادت تقارير وسائل إعلام عبرية، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف مناطق في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال تنفيذ ضربات ضد أهداف قال إنها مرتبطة بحزب الله.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنية تحتية لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في البيان الصادر، اليوم الأحد، إن قواته هاجمت بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، دون أن يُقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربات.

إسرائيل تربط الهجوم بإطلاق صواريخ من لبنان

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن استهداف الضاحية الجنوبية جاء عقب إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اعتراض مقذوفات أُطلقت من الأراضي اللبنانية، في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا متواصلا وتبادلا للهجمات بين الجانبين.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

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