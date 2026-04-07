بعد تكريمه بمكافأة 200 جنيه من وزير الأوقاف.. طالب في أزهر أسيوط: شعرت بروح الأب لابنه- صور

كتب : مصراوي

01:23 ص 07/04/2026
تقرير- محمود عجمي:

قال عبدالله محمد خلف، الطالب بكلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إنه حضر فعاليات مؤتمر كلية أصول الدين، الذي شهد مشاركة وحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

أوضح عبدالله، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن وزير الأوقاف طرح خلال المؤتمر سؤالًا على الحضور بعدما ألقى بيتًا شعريًا، طالبًا ممن يحفظه أن يعيد إلقاءه، مشيرًا إلى أنه بادر بإلقاء البيت ونجح في ذلك، ليحصل على جائزة مالية قدرها 200 جنيها موقعة من الوزير، ومذيلة برسالة تشجيع جاء فيها: "فتح الله لك ونفع الله بك".

وعبّر الطالب عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن شعوره كان يفوق الوصف، قائلًا: "إن مجرد مصافحة وزير الأوقاف واحتضانه له كان كافيًا لإدخال السرور إلى قلبه"، وواصفًا الموقف بأنه حمل مشاعر إنسانية تشبه احتضان الأب لابنه.

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أكد أهمية القراءة وعلاقتها بالمعرفة، مشيرًا إلى أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، وهو ما يعكس مكانة الكتاب باعتباره رمز العلم والنور والهداية.

وأوضح الأزهري، أنه اعتاد تكرار أبيات قصيدة "تعلّم العلم واقرأ" للشيخ رفاعة الطهطاوي، والتي يقول فيها:"تعلَّم العِلْمَ واقرأْ تَحُزْ فَخَارَ النبوَّةْ؛ فاللهُ قال ليحيى: خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّة"، مشيرًا إلى أن الطهطاوي استنبط معناها من الآية الكريمة: "يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ".

وأضاف أن هذه الدعوة ترسّخ قيمة السعي إلى المعرفة وضرورة التمسك بالعلم، مشيرا إلى أن القرآن ربط بين العلم والكتاب والحكمة وبين ذكر الله.

وأوضح أن قوله تعالى: "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون" يأتي بعد الحديث عن الحكمة والكتاب، بما يعكس تكامل هذه القيم في بناء "أمة وسط" تستند إلى العلم والإيمان.

وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر تحت عنوان: "الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر"، وجّه الأزهري سؤالًا للطلاب الحاضرين حول أبيات الطهطاوي، معلنًا عن جائزة قيمتها 200 جنيه لمن يقرأها بشكل صحيح.

وتمكّن الطالب عبدالله محمد خلف، من كلية التربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، من قراءة الأبيات، فدعاه الوزير للصعود إلى المنصة وتسلم الجائزة المالية تقديرًا لتميزه.

