القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"

أعلنت قناة "MBC مصر" قائمة الأفلام والمسرحيات المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى، وفي مقدمتها الأعمال التي يقوم ببطولتها الفنان الكبير عادل إمام.

وتقدم القناة اليوم الثلاثاء الموافق وقفة عرفة، في السابعة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبدالله غيث ومنى واصف، وفي الحادية عشرة مساءً تعرض الفيلم الكوميدي "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض، وفي الواحدة بعد منتصف الليل تعرض مسرحية "شاهد ماشافش حاجة" بطولة عادل إمام وعمر الحريري.

مسرحيات ومسلسل مثير للجدل في عيد الأضحى



وتعرض قناة "MBC مصر"، بداية من يوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى، في الواحدة ظهراً حلقات مُجمعة خاصة من المسلسل الذي أثار جدلاً واسعاً في عرضه الأول "عمر".

وتُقدم القناة طوال أيام العيد في تمام الرابعة عصراً مسرحية كوميدية؛ إذ تعرض يوم الأربعاء مسرحية "العيال كبرت" بطولة سعيد صالح، يونس شلبي، وأحمد زكي، وفي يوم الخميس "مدرسة المشاغبين" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، وسهير البابلي.

وتعرض ثالث أيام العيد الموافق يوم الجمعة، مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، سناء يونس، وأحمد راتب، وتعرض السبت مسرحية "المتزوجون" بطولة سمير غانم، وجورج سيدهم.

أفلام عيد الأضحى

وتعرض قناة "MBC مصر" يومياً فيلمين عربيين، حيث تعرض في السابعة مساءً أول أيام العيد فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، ورانيا يوسف، وفي اليوم الثاني الموافق الخميس تقدم فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس.

وتعرض في السابعة مساء الجمعة فيلم "تسليم أهالي" بطولة هشام ماجد، ودنيا سمير غانم، في حين يعرض فيلم "وش إجرام" بطولة محمد هنيدي، وبشرى، مساء رابع أيام العيد والموافق يوم السبت.

وتقدم القناة يومياً في العاشرة مساءً، الأفلام التالية: "جروب الماميز" بطولة روبي، ومحمد ثروت، و"تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، و"فوي فوي فوي" بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، و"رحلة 404" بطولة منى زكي، و"كابتن هيما" بطولة تامر حسني، وزينة.

وتعرض أيضاً فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز ، وعمرو يوسف، والسبت فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" بطولة أحمد آدم، وسمية الخشاب، وعزت أبو عوف .

