رئيس مدينة رأس سدر: سقوط 3 أبراج كهرباء يتسبب في أزمة بالتيار (صور)

كتب : رضا السيد

11:11 ص 26/05/2026
تعرضت بعض المناطق بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لانقطاع التيار الكهربائي، نتيجة سقوط 3 أبراج جهد متوسط بالقرب من مصنع الجبس.

تأثر بعض القرى السياحية


وقال المهندس حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إن بعض القرى السياحية المتاخمة لمدينة أبو زنيمة تأثرت بسقوط أبراج الجهد المتوسط، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، مؤكدًا أنه جرى التعامل مع الموقف من خلال تشغيل المولدات لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأبراج.

تفاصيل موقع الأبراج المتضررة


وأوضح رئيس المدينة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن أبراج الجهد المتوسط التي تعرضت للسقوط تقع على الطريق الساحلي بخط جرين بيش، وهو خط هوائي مزدوج الدائرة "أساسي واحتياطي"، ويتبع هندسة كهرباء مدينة رأس سدر، إلا أن موقعه الجغرافي أقرب إلى مدينة أبو زنيمة.

جهود مكثفة لإصلاح الأبراج


وأكد رئيس المدينة أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إصلاح الأبراج والتأكد من تشغيلها بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه من المقرر إعادة الأبراج إلى كفاءتها التشغيلية خلال ساعات قليلة.

اصطدام تريلا وراء سقوط الأبراج


وأشار رئيس المدينة إلى أن سقوط الأبراج جاء نتيجة اصطدام «بريمة» محملة على سيارة تريلا بالأبراج، ما تسبب في انهيارها وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة.

