ضبط ألعاب نارية في مداهمة مخزن بالقاهرة قبل العيد

قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

3 ملايين قطعة ألعاب نارية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية وعثر بحوزتهم على قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

مخزن الفيوم

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، كما أقر أحدهم بإدارته مخزنًا لتصنيع الألعاب النارية بمحافظة الفيوم، حيث تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

