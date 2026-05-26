بعد واقعة القرد الهارب.. غزالة تثير الجدل بالمنوفية ومكافأة لمن يعثر عليها

كتب : أحمد الباهي

01:01 م 26/05/2026

صورة الغزالة

بعد أيام قليلة من واقعة هروب "قرد" بمدينة السادات وإثارته حالة من الجدل بين الأهالي، شهدت محافظة المنوفية واقعة جديدة أكثر غرابة، بعدما أعلن صاحب مزرعة بمركز الشهداء هروب غزالة من داخل مزرعته واختفائها بين الأراضي الزراعية.

مطاردات داخل الحقول

قال السيد محمد شعبان، صاحب مزرعة لتربية الحيوانات بقرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء، إن الغزالة هربت بشكل مفاجئ من داخل المزرعة، وفشلت جميع محاولات الإمساك بها.

وأضاف صاحب المزرعة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مجموعات من الأهالي والعاملين بالمزرعة انطلقت فور اكتشاف الواقعة لمطاردتها وسط الحقول والمناطق الزراعية، لكنها كانت تتحرك بسرعة كبيرة وتمكنت من الاختفاء بين المحاصيل الزراعية.

مكافأة مالية لمن يعثر عليها

وأوضح صاحب الغزالة، أنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محافظة المنوفية لنشر صورها والاستغاثة بالأهالي للمساعدة في العثور عليها.

وأكد صاحب المزرعة، رصد مكافأة مالية مجزية لمن يتمكن من العثور على الغزالة أو تقديم معلومات دقيقة تساعد في الوصول إليها، مشيرًا إلى أن خط سيرها المتوقع شمل قرى كفر دنشواي وسلامون وكفر حجازي وجزيرة الحجر.

خلفية الواقعة

وكانت مدينة السادات بمحافظة المنوفية قد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد هروب «قرد» من صاحبه، وانتشار صوره ومقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتمكن صاحبه من العثور عليه بعد رحلة بحث واسعة.

المنوفية غزالة هاربة قرد السادات حيوانات هاربة

