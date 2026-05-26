خطبة يوم عرفة.. الحذيفي: لا فسوق ولا جدال ولا شعارات سياسية في الحج

كتب : علي شبل

01:20 م 26/05/2026

الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي

ألقى الشيخ الدكتور علي الحذيفي خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة بمشعر عرفات، متناولًا مجموعة من الرسائل الإيمانية والتنظيمية التي تؤكد معاني التقوى والتوحيد وأهمية الالتزام بالأنظمة خلال أداء مناسك الحج.
وأكد الحذيفي في مستهل خطبته في يوم عرفة اليوم الثلاثاء، أن تقوى الله هي سبيل نجاة العبد في آخرته، داعيًا الحجاج إلى الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، مشيرًا إلى أن أعظم الاستعداد للآخرة يكون بتوحيد الله وعبادته وحده وترك دعاء غيره.

وشدد على أن الحجاج قدموا من كل فج عميق لأداء النسك طلبًا لرضا الله وثوابه، مع تعظيم البيت العتيق والمشاعر المقدسة، لافتًا إلى ما يجمعهم من وحدة مقصد وهدف في أداء هذه الفريضة العظيمة.

وقال الحذيفي: أيها الناس عليكم بتقوى الله فبها نجاة العبد في آخرته، وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة اللّٰه وحده وترك دعاء غيره.

وتابع: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية ونداءات حزبية بل خضوع لله واتباع لنبيه في الظاهر والباطن.

الدكتور علي الحذيفي يوم عرفة مسجد نمرة الحج 2026

