رفعت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بهدف تسهيل حركة المواطنين وضمان انتظام خدمات النقل بمختلف أنحاء المحافظة خلال أيام العيد.

تشغيل مكثف على خطوط الشواطئ والمتنزهات

أكد اللواء أحمد شعبان، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إعداد خطة تشغيل مكثفة تتضمن مد ساعات العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مع زيادة أعداد الأتوبيسات على الخطوط التي تخدم الشواطئ والمتنزهات والمناطق الحيوية، خاصة المنتزه، المعمورة، المندرة، أبو قير، رأس التين، وحديقة الحيوان.

تعزيز خطوط غرب الإسكندرية لمواجهة الزحام

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أنه تم الدفع بتعزيزات إضافية على خطوط الكورنيش وغرب الإسكندرية، خاصة بمناطق البيطاش، الهانوفيل، الدخيلة، أبو يوسف، والكيلو 21، لمواجهة الكثافات المتوقعة واستيعاب توافد المواطنين والزوار خلال عطلة العيد.

دعم المناطق السياحية والساحل الشمالي

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن الخطة شملت أيضًا زيادة عدد الأتوبيسات بالمناطق السياحية، خاصة برج العرب والساحل الشمالي حتى منطقة مراقيا، مع توفير سيارات إضافية وفق معدلات الإقبال، إلى جانب المتابعة الميدانية لإعادة توزيع الأسطول وفق الكثافات.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انتظام التشغيل والتعامل الفوري مع أي طوارئ، وربطها بنظام الـGPS لمتابعة حركة الأتوبيسات، بما يضمن تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة خلال عيد الأضحى.