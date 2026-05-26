تعرضت 3 أبراج جهد متوسط بالقرب من مصنع الجبس بمحافظة جنوب سيناء للسقوط، جراء تداعيات حالة الطقس السيئ ونشاط الرياح الشديدة.

وأسفر الحادث عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق: "رأس ملعب، الارتكاز الأمني بمدينة أبو زنيمة، محطة مياه رأس ملعب، مصنع الجبس، مدخل أبو جعدة، تجمع تال، وتجمع غرندل".

تحرك عاجل لإصلاح الأبراج

وتحركت هندسة كهرباء مدينة أبو زنيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإصلاح الأبراج وإعادتها إلى وضعها الطبيعي باستخدام المعدات الثقيلة.

تأمين الخدمات الحيوية

وقال اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبو زنيمة، إنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الخدمات الحيوية والتخفيف من آثار انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التيار بصورة كاملة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى التعامل الفوري مع الواقعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، تضمنت تشغيل مولدات الديزل الخاصة بالارتكاز الأمني من خلال استدعاء طاقم الحملة المختص.

الدفع بوحدات توليد الكهرباء

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى التنسيق مع شركة المياه بمدينة أبو زنيمة، للدفع بوحدات توليد الكهرباء التابعة للمدينة إلى محطة مياه رافع رأس ملعب، وأي محطة تحتاج إلى دعم إضافي بالديزل حال الضرورة، لضمان استمرار ضخ المياه وعدم تأثر الخدمة.

دعم الوحدات الصحية المتضررة

وأكد رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع مسؤولي منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة احتياجات وحدات طب الأسرة بتجمعي تال وغرندل، والتدخل الفوري حال الحاجة إلى أي دعم كهربائي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.