إعلان

رياح شديدة تُسقط 3 أبراج كهرباء بجنوب سيناء وتحرك عاجل لإعادة التيار (صور)

كتب : رضا السيد

10:15 ص 26/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سقوط الأبراج (2)
  • عرض 6 صورة
    تعرض الأبراج للسقوط
  • عرض 6 صورة
    سقوط الأبراج
  • عرض 6 صورة
    تحرك عاجل لاصلاح الكهرباء
  • عرض 6 صورة
    محاولات اصلاح الأبراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت 3 أبراج جهد متوسط بالقرب من مصنع الجبس بمحافظة جنوب سيناء للسقوط، جراء تداعيات حالة الطقس السيئ ونشاط الرياح الشديدة.

وأسفر الحادث عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق: "رأس ملعب، الارتكاز الأمني بمدينة أبو زنيمة، محطة مياه رأس ملعب، مصنع الجبس، مدخل أبو جعدة، تجمع تال، وتجمع غرندل".

تحرك عاجل لإصلاح الأبراج

وتحركت هندسة كهرباء مدينة أبو زنيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإصلاح الأبراج وإعادتها إلى وضعها الطبيعي باستخدام المعدات الثقيلة.

تأمين الخدمات الحيوية

وقال اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبو زنيمة، إنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الخدمات الحيوية والتخفيف من آثار انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التيار بصورة كاملة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى التعامل الفوري مع الواقعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، تضمنت تشغيل مولدات الديزل الخاصة بالارتكاز الأمني من خلال استدعاء طاقم الحملة المختص.

الدفع بوحدات توليد الكهرباء

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى التنسيق مع شركة المياه بمدينة أبو زنيمة، للدفع بوحدات توليد الكهرباء التابعة للمدينة إلى محطة مياه رافع رأس ملعب، وأي محطة تحتاج إلى دعم إضافي بالديزل حال الضرورة، لضمان استمرار ضخ المياه وعدم تأثر الخدمة.

دعم الوحدات الصحية المتضررة

وأكد رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع مسؤولي منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة احتياجات وحدات طب الأسرة بتجمعي تال وغرندل، والتدخل الفوري حال الحاجة إلى أي دعم كهربائي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط 3 أبراج جنوب سيناء انقطاع الكهرباء مولدات كهرباء شركة الكهرباء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

دفن جثة سيدة سقطت أثناء تنظيف نوافذ شقتها استعدادًا للعيد بدار السلام
حوادث وقضايا

دفن جثة سيدة سقطت أثناء تنظيف نوافذ شقتها استعدادًا للعيد بدار السلام
إيران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
شئون عربية و دولية

إيران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
مصراوي يرصد عدم توافر السيولة المالية بماكينات الـ ATM بالجيزة
أخبار مصر

مصراوي يرصد عدم توافر السيولة المالية بماكينات الـ ATM بالجيزة
زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
رياضة محلية

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
زووم

تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة