فجّر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي، مفاجأة خلال مفاوضات تجديد عقده مع النادي، بعدما وضع ثلاثة شروط رئيسية للموافقة على الاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

شروط جوميز لتجديد عقده

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، اشترط جوميز الحصول على دور أكبر في ملف التعاقدات، لا سيما فيما يتعلق باختيار اللاعبين الأجانب، مع التركيز على استقطاب عناصر مميزة من الدوري المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار تدعيم الخط الهجومي للفريق.

ضم إمام عاشور من الأهلي

كما وضع جوميز ضمن مطالبه التعاقد مع أحد نجمي الأهلي، مروان عطية أو إمام عاشور، لتعزيز صفوف الفتح بعناصر تمتلك الخبرة والقدرات الفنية التي تتناسب مع مشروع الفريق في الموسم الجديد.

وتنتظر إدارة الفتح حسم ملف التجديد مع المدرب البرتغالي، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط المطروحة وخطة تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

