مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد

كتب : محمد خيري

10:43 ص 26/05/2026 تعديل في 11:04 ص

إمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجّر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي، مفاجأة خلال مفاوضات تجديد عقده مع النادي، بعدما وضع ثلاثة شروط رئيسية للموافقة على الاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

شروط جوميز لتجديد عقده

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، اشترط جوميز الحصول على دور أكبر في ملف التعاقدات، لا سيما فيما يتعلق باختيار اللاعبين الأجانب، مع التركيز على استقطاب عناصر مميزة من الدوري المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار تدعيم الخط الهجومي للفريق.

ضم إمام عاشور من الأهلي

كما وضع جوميز ضمن مطالبه التعاقد مع أحد نجمي الأهلي، مروان عطية أو إمام عاشور، لتعزيز صفوف الفتح بعناصر تمتلك الخبرة والقدرات الفنية التي تتناسب مع مشروع الفريق في الموسم الجديد.

وتنتظر إدارة الفتح حسم ملف التجديد مع المدرب البرتغالي، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط المطروحة وخطة تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

اقرأ أيضا:

"4 شكاوي والبقية في الطريق".. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي جوميز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
سفر وسياحة

10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
زووم

القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة