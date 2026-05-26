أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة نهارًا والمعتدلة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع عدد من الظواهر الجوية المؤثرة على بعض الطرق والمناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس خلال هذه الفترة يسود فيه اعتدال في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يميل الطقس للاعتدال إلى البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بما يستوجب الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال أيام العيد، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت النشرة إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية درجات عظمى تتراوح حول 32 درجة مئوية، وصغرى بين 18 و20 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد درجات عظمى تتراوح بين 33 و35 درجة، وصغرى بين 20 و21 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتتراوح العظمى بين 37 و39 درجة، والصغرى بين 24 و26 درجة.

وقدمت الهيئة عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين، تضمنت ضرورة القيادة بحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وقت الظهيرة، مع التأكيد على أن الأجواء تسمح بممارسة مختلف الأنشطة اليومية والبحرية، مع أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة.