أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات والمرافق الخدمية والوحدات التابعة لها، وذلك لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على ضرورة توافر السلع الغذائية والتموينية والأساسية، خاصة اللحوم الحمراء، مع العمل على توفير حصص الدقيق بالمستودعات وزيادة أرصدة السلع التموينية، بالإضافة إلى ضخ كميات البوتاجاز بالأسعار المقررة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

تجهيز المستشفيات ورفع درجة الطوارئ الصحية



وشدد المحافظ على تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية ووقف الإجازات للعاملين بها، مع توفير الأمصال والطعوم اللازمة، ورفع درجة الجاهزية بقطاع الإسعاف للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة خلال فترة العيد.

تكثيف الحملات المرورية وضبط الشارع



ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة الكاملة بالشوارع والميادين ومنع التكدسات، مع رفع درجة الاستعداد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل السريع مع أي أعطال أو طوارئ.

متابعة ميدانية وإزالة التعديات



كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر والتواجد على مدار الساعة للتعامل مع المشكلات والمطالب الجماهيرية، مع الإزالة الفورية لأي تعديات مستحدثة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتشديد على منع عودة الإشغالات، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.

تحسين الحدائق والمتنزهات العامة



وجه المحافظ باستمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، وتهذيب الأشجار وصيانة دورات المياه العمومية، لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق خلال احتفالات العيد.

متابعة غرف العمليات والطوارئ



أكد محافظ أسوان أهمية المتابعة المستمرة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أي أحداث طارئة والتدخل الفوري لضمان توفير أجواء آمنة للمواطنين خلال عيد الأضحى.