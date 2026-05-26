معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المنيا

يُعد كورنيش مدينة المنيا الجديدة من أبرز الوجهات التي يقصدها الأهالي خلال عيد الأضحى، لما يتميز به من مساحات واسعة ومفتوحة تمتد لنحو 2000 متر، ما يجعله مناسبًا للتجمعات العائلية والشواء وقضاء أوقات ممتعة حتى ساعات الليل.

الممشى الأرضي على النيل.. سهرات العيد الهادئة

يشهد الممشى الأرضي بكورنيش النيل تجمعات كبيرة من الأسر والشباب، خاصة في فترات المساء، حيث الإطلالة المباشرة على النيل والأجواء الهادئة التي تميز المكان وتجعله من أبرز نقاط السهر في العيد.

الكورنيش الجنوبي والتنظيم والإدارة

تستقطب مناطق الكورنيش الجنوبي وميدان التنظيم والإدارة عددًا من الأسر، حيث يفضل المواطنون قضاء أمسيات العيد في أماكن مفتوحة وهادئة نسبيًا، مع إقامة تجمعات بسيطة للشواء وتناول الطعام.

الحديقة الدولية.. متنفس الأسر البسيطة

تمثل الحديقة الدولية بشرق النيل وجهة رئيسية للأسر البسيطة، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين يقضون اليوم كاملًا بين المساحات الخضراء وألعاب الأطفال في أجواء احتفالية مميزة.

زاوية سلطان.. طبيعة هادئة وسهرات على النيل

على ضفاف النيل قرب قرية زاوية سلطان، تتجه بعض الأسر والشباب إلى المناطق الهادئة التي تمتزج فيها الطبيعة بجمال النهر، لتتحول إلى وجهة مفضلة لمحبي الهدوء والسهرات العائلية خلال العيد.