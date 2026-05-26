واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على المستشفيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زار المرضى بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" ومستشفى الإيمان العام، لتهنئتهم بالعيد والاطمئنان على حالتهم الصحية، في إطار متابعة المنظومة الصحية ومشاركتهم أجواء العيد.

مرافقة قيادات تنفيذية وصحية

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والصحية، من بينهم الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد يحيى مدير عام الطب العلاجي، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب مديري المستشفيين وعدد من مسؤولي القطاع الصحي.

تفقد مستشفى أسيوط العام

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام بحي غرب، لمتابعة جاهزية الأقسام المختلفة خلال إجازة العيد، مقدمًا التهنئة للأطباء وهيئة التمريض، ومؤكدًا ضرورة الالتزام بجداول النوبتجيات لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة على مدار الساعة.

متابعة الأقسام والاستماع للمرضى

شملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية ورعاية الحالات الحرجة، حيث اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات الصحية، كما حرص على الاستماع للمرضى وذويهم وتلبية مطالبهم، موجهًا بسرعة التعامل مع الشكاوى والاحتياجات.

توزيع هدايا العيد على المرضى

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتوزيع هدايا العيد على المرضى لإدخال البهجة إلى نفوسهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وأن تعود المناسبة عليهم بالخير والصحة.

زيارة مستشفى الإيمان العام

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام، حيث تابع انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، واطمأن على تواجد الفرق الطبية وفق خطط التشغيل خلال عطلة العيد، مشددًا على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام العمل بأقسام الطوارئ وغرف العمليات، بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف.

إشادة بجهود الأطقم الطبية

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره لجهود الأطقم الطبية، مشيدًا بتفانيهم خلال العيد، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة للقطاع الصحي وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات.

تفاعل إيجابي من المرضى

من جانبهم، أعرب المرضى وذووهم عن سعادتهم بالزيارة، التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم، مشيدين باهتمام المحافظ بمشاركتهم أجواء العيد والاطمئنان على حالتهم الصحية.