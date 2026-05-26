أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

بلاغ بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقليها.

انتقال سيارات الإسعاف

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.