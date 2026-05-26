إعلان

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

01:29 م 26/05/2026

انقلاب سيارة ربع نقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

بلاغ بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقليها.

انتقال سيارات الإسعاف

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري حادث انقلاب أخبار المنيا حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
اقتصاد

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة
أخبار المحافظات

الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة
"ملحقوش يعيدوا".. مصرع أسرة كاملة وسائق في حادث تصادم ببني سويف (فيديو
أخبار المحافظات

"ملحقوش يعيدوا".. مصرع أسرة كاملة وسائق في حادث تصادم ببني سويف (فيديو
"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
حوادث وقضايا

"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة