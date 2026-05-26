أثار صاحب صفحة «إيجيبت كدا كدا» حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قرر أخيرًا الكشف عن هويته الحقيقية، بعد التساؤلات التي أحاطت بالشخصية التي تقف خلف الصفحة الشهيرة، والتي نجحت في تكوين حشد جماهيري كبير داخل مصر وخارجها.

وفاجأ أدمن الصفحة متابعيه بنشر صورته الشخصية، إلى جانب صورة من البطاقة الصحية الخاصة بمرحلة الطفولة، في خطوة ساخرة جاءت بنفس الأسلوب الكوميدي الذي اشتهرت به الصفحة، ما دفع آلاف المتابعين إلى تداول المنشور بشكل واسع عبر «فيسبوك» و«إنستجرام»ومنصات التواصل المختلفة.

وكتب صاحب الصفحة في منشوره: «لكل صحفيين مصر.. حظ سعيد المرة القادمة، معلش سهرناكم معانا»، في إشارة إلى حالة الجدل التي صاحبت محاولات الكشف عن هويته خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «حبيت أقولكم كل سنة وإنتوا طيبين بطريقتي، وإن شاء الله السنة الجاية كلكم تكونوا على جبل عرفات»، قبل أن يختتم رسالته قائلًا: «النونات بيقولكم بحبكم جدًا والله».

وشهد المنشور تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسم الصفحة محركات البحث خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تداول الصور بشكل مكثف، وسط حالة من الدهشة والتعليقات الساخرة من المتابعين الذين فوجئوا بالكشف عن هوية الأدمن لأول مرة.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم الصفحة بعدد من صناع المحتوى، أبرزهم صانع المحتوى إسلام فوزي، إلا أن أدمن الصفحة نفى تلك التكهنات بشكل غير مباشر، مؤكدًا أنه شخص مختلف تمامًا.

من هو صاحب صفحة "إيجيبت كدا كدا"، وفقًا لمنشور أدمن صفحة «إيجيبت كدا كدا» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

1- تُعد صفحة «إيجيبت كدا كدا» واحدة من أشهر صفحات السوشيال ميديا في مصر.



2- اشتهرت الصفحة بتقديم محتوى كوميدي وإنساني يعتمد على المواقف اليومية العفوية.



3- تعتمد الصفحة على فيديوهات قصيرة وكوميكس ومنشورات ساخرة تحظى بتفاعل واسع.



4- نجحت الصفحة في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بين الشباب بسبب أسلوبها البسيط والقريب من الجمهور.



5-عُرفت الصفحة باستخدام جُمل وعبارات أصبحت متداولة بشكل واسع بين المتابعين.



6- اهتمت الصفحة بدعم بعض الحالات الإنسانية والبسطاء بطريقة غير تقليدية.



7-أثيرت حالة من الجدل خلال الأشهر الماضية حول هوية الأدمن الحقيقي، قبل أن يحسم الأمر بنفسه عبر منشوره الأخير.



8- تمتلك الصفحة حضورا نشطا عبر منصات «فيسبوك» و«إنستجرام»، وتحظى بملايين المشاهدات والتفاعلات.

