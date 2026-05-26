أنور قرقاش: الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن الدولة تمتلك ركائز قوية تؤهلها للتعامل مع التحديات المختلفة وتجاوزها، مشدداً على أن ما حققته الإمارات لم يكن نتيجة ظروف عابرة أو عوامل مؤقتة.

وقال قرقاش في منشور نشره الثلاثاء عبر منصة "إكس" إن التحديات التي قد تفرضها الحروب تظل ذات طبيعة ظرفية، إلا أن الإمارات قامت على أسس راسخة تشمل قيادة واعية ومؤسسات متماسكة واقتصاداً متطوراً يتمتع بالقدرة على المنافسة، إلى جانب منظومة من القيم تقوم على التضامن والتسامح والعدالة.

قد تفرض الحروب تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة.



نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات.… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 26, 2026

وأضاف أن الإنجازات التي حققتها الدولة جاءت نتيجة رؤية ثابتة وعمل متواصل ومخلص امتد على مدار سنوات، مؤكداً أن الإمارات تملك القدرة على تجاوز مختلف التحديات بثقة وثبات.