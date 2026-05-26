أنور قرقاش: الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

كتب : وكالات

01:55 م 26/05/2026

أنور قرقاش

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن الدولة تمتلك ركائز قوية تؤهلها للتعامل مع التحديات المختلفة وتجاوزها، مشدداً على أن ما حققته الإمارات لم يكن نتيجة ظروف عابرة أو عوامل مؤقتة.

وقال قرقاش في منشور نشره الثلاثاء عبر منصة "إكس" إن التحديات التي قد تفرضها الحروب تظل ذات طبيعة ظرفية، إلا أن الإمارات قامت على أسس راسخة تشمل قيادة واعية ومؤسسات متماسكة واقتصاداً متطوراً يتمتع بالقدرة على المنافسة، إلى جانب منظومة من القيم تقوم على التضامن والتسامح والعدالة.

وأضاف أن الإنجازات التي حققتها الدولة جاءت نتيجة رؤية ثابتة وعمل متواصل ومخلص امتد على مدار سنوات، مؤكداً أن الإمارات تملك القدرة على تجاوز مختلف التحديات بثقة وثبات.

أنور قرقاش الإمارات

