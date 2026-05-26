كيف تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه قبل إجازة عيد الأضحى؟

سجل سعر الدولار تراجعا ملحوظا مقابل الجنيه خلال أول يومين عميل بالبنوك خلال أسبوع قصير بدعم وفرة النقد الأجنبي وتراجع الطلب على العملة قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ اليوم وحتى الأحد المقبل.

فقد سعر الدولار أكثر من 1% من قيمته مقابل الجنيه في 10 بنوك، ما يعادل نحو 55 و74 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



كان يوم الاثنين آخر يوم عمل للبنوك المصرية قبل إجازة عيد الأضحى التي تمتد 6 أيام متواصلة بداية من اليوم الثلاثاء، وفق تعليمات البنك المركزي.

يتحدد سعر الدولار مقابل الجنيه بناء على حجم العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل البنوك، وهو ما يعني أن الأسعار ستظل مستقرة حتى استئناف عمل البنوك يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

لماذا انخفض سعر الدولار خلال الأسبوع؟

انخفض سعر الدولار خلال الأسبوع مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب لبيع الدولار والاتجاه نحو شراء أذون الخزانة بالجنيه (الأموال الساخنة)، بالتزامن مع تزايد مؤشرات التهدئة السياسية في المنطقة، بحسب ما قاله عدد من مسؤولي الخزانة والتعاملات الدولية في بنوك محلية في تصريحات لـ"مصراوي".



ما هي الأموال الساخنة؟



يعد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية، المعروف باسم "الأموال الساخنة"، أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي في الدولة.

ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بسرعة تأثيره على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، نظرًا لاعتماده على حركة دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية بشكل مفاجئ وسريع.

فعند زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، يرتفع تدفق الدولار إلى السوق المحلية، مما يدعم العملة المحلية ويساهم في استقرار سعر الصرف أما عند خروج هذه الاستثمارات، يزداد الطلب على الدولار، ما يضغط على العملة المحلية ويؤدي إلى تراجع قيمتها.

وتختلف حدة هذا التأثير من دولة إلى أخرى بحسب حجم تدفقات الأموال الأجنبية، وكذلك وفق حجم الفجوة في الميزان التجاري واحتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع



البنك الأهلي المصري:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا للشراء والبيع.