بين الهدايا والعيديات.. لقطات من جولة محافظ أسيوط على المستشفيات (صور)

حرص اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، خلال جولة إنسانية شملت عددًا من دور الرعاية، حيث وزّع الهدايا والعيديات على الأطفال والفتيات، في أجواء سادتها البهجة، تأكيدًا لاهتمام المحافظة برعاية هذه الفئة.

مرافقة قيادات تنفيذية واجتماعية

شملت الجولة زيارة دار الحنان لرعاية البنين بمدينة الفتح ودار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مسؤولي دور الرعاية والجمعيات الأهلية.

زيارة دار الحنان للبنين

استهل المحافظ جولته بزيارة دار الحنان لرعاية البنين، حيث التقى الأطفال والمشرفين واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة، كما شاركهم الاحتفال بالعيد والتقط الصور التذكارية في أجواء يسودها الود والبهجة.

تفقد دار الصفا للفتيات

كما زار المحافظ دار الصفا لرعاية الفتيات، وقدم التهنئة لهن بمناسبة العيد، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة، ووزع الهدايا والعيديات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة تسهم في تنشئة الفتيات بصورة سليمة.

دعم مستمر لدور الرعاية

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الأيتام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، وتوفير الخدمات التي تسهم في دمج الأطفال داخل المجتمع وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

تكريم العاملين بدور الرعاية

وفي ختام الجولة، أعرب المحافظ عن تقديره للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي، مشيدًا بجهودهم في رعاية الأطفال، وقام بتكريم عدد منهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لعطائهم المستمر.