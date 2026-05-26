إعلان

محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويوزع الهدايا بدور الرعاية (صور)

كتب : محمود عجمي

12:23 م 26/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (5)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (3)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (6)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (7)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (8)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (4)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (10)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (12)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (13)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (9)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، خلال جولة إنسانية شملت عددًا من دور الرعاية، حيث وزّع الهدايا والعيديات على الأطفال والفتيات، في أجواء سادتها البهجة، تأكيدًا لاهتمام المحافظة برعاية هذه الفئة.

مرافقة قيادات تنفيذية واجتماعية

شملت الجولة زيارة دار الحنان لرعاية البنين بمدينة الفتح ودار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مسؤولي دور الرعاية والجمعيات الأهلية.

زيارة دار الحنان للبنين

استهل المحافظ جولته بزيارة دار الحنان لرعاية البنين، حيث التقى الأطفال والمشرفين واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة، كما شاركهم الاحتفال بالعيد والتقط الصور التذكارية في أجواء يسودها الود والبهجة.

تفقد دار الصفا للفتيات

كما زار المحافظ دار الصفا لرعاية الفتيات، وقدم التهنئة لهن بمناسبة العيد، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة، ووزع الهدايا والعيديات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة تسهم في تنشئة الفتيات بصورة سليمة.

دعم مستمر لدور الرعاية

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الأيتام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، وتوفير الخدمات التي تسهم في دمج الأطفال داخل المجتمع وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

تكريم العاملين بدور الرعاية

وفي ختام الجولة، أعرب المحافظ عن تقديره للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي، مشيدًا بجهودهم في رعاية الأطفال، وقام بتكريم عدد منهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لعطائهم المستمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دور الأيتام عيد الأضحى رعاية الأطفال التضامن الاجتماعي أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
أخبار مصر

كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
بلجيكا البداية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

بلجيكا البداية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
سفر وسياحة

10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة