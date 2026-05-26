يؤدي اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صباح غدٍ الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بشارع الثورة بحي شرق أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وجموع المواطنين، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد لعام 1447هـ / 2026م.

رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية



أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والجهات المعنية، لضمان توفير أجواء مناسبة وآمنة أمام المواطنين لأداء صلاة العيد بسهولة ويسر.

تجهيز الساحات والمساجد



أوضح أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين، مع تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة، والالتزام بالتعليمات المنظمة للشعائر.

حملات نظافة ورفع إشغالات



انتهت الوحدات المحلية من تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بمحيط الساحات والمساجد والشوارع المؤدية إليها، بما يليق باستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

استعدادات القطاع الصحي



تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ، مع انتظام عمل الأطقم الطبية على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، إلى جانب جاهزية مرفق الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة.

تشديد الرقابة على الأسواق



كثفت مديرية التموين والأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم، لمتابعة صلاحية السلع وضبط الأسعار وضمان توافر المنتجات الأساسية طوال فترة العيد.

تجهيز المجازر الحكومية



تم الانتهاء من تجهيز 29 مجزرًا حكوميًا لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح مجانًا للمواطنين خلال أيام العيد، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح في الشوارع حفاظًا على الصحة العامة.

جاهزية المرافق الحيوية



شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بشركتي مياه الشرب والكهرباء، من خلال فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام الخدمات والتعامل السريع مع الأعطال.

غرف عمليات لمتابعة الأوضاع



تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بكافة المديريات، لمتابعة الأوضاع والتعامل مع الشكاوى والبلاغات بشكل فوري.

خط ساخن للطوارئ



أكد المحافظ استمرار عمل الخط الساخن للأزمات والطوارئ رقم 114 على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين، مشددًا على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتوفير أجواء آمنة ومستقرة خلال عيد الأضحى.