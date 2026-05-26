محافظ المنيا يعلن فتح الهيئات الرياضية لاستقبال الأسر طوال أيام العيد

كتب : جمال محمد

01:24 م 26/05/2026

عماد كدواني

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال الشباب والمواطنين، وتوفير الأجواء الترفيهية والرياضية بمختلف مراكز المحافظة.

خطة لفتح الهيئات الشبابية طوال العيد


وأكد مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية أعدت خطة لفتح جميع الهيئات الشبابية والرياضية ومراكز الشباب أمام المواطنين طوال أيام العيد، لاستقبال الأسر والشباب والأطفال، مع تنفيذ برامج وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.

تجهيز الساحات وتنظيم فعاليات للأطفال


وأوضح وكيل الوزارة أن الخطة تشمل تجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد، وتنظيم احتفالات للأطفال عقب أداء الصلاة، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية ويوم للخير لتوزيع الهدايا والملابس على الأسر الأكثر احتياجًا.

إجراءات لضمان السلامة داخل المنشآت


وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، أكدت المديرية متابعة تطبيق الأكواد والاشتراطات الصحية والطبية بحمامات السباحة والأندية ومراكز الشباب، لضمان تقديم الخدمات بصورة آمنة خلال فترة العيد.

