كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق سيارة نقل ثقيل وهو يرقص أثناء القيادة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

فيديو رقص سائق على الطريق

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه تباع وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

اعترافات سائق التريلا

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح أثناء توجهه بالسيارة لتنظيفها، كما اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

إجراءات أمنية

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه