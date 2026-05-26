إعلان

"رقص على الطريق".. تفاصيل فيديو سائق نقل ثقيل مثير للجدل

كتب : مصراوي

01:53 م 26/05/2026

ضبط سائق رقص أثناء القيادة خلال فيديو مثير للجدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق سيارة نقل ثقيل وهو يرقص أثناء القيادة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

فيديو رقص سائق على الطريق

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه تباع وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

اعترافات سائق التريلا

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح أثناء توجهه بالسيارة لتنظيفها، كما اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

إجراءات أمنية

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو رقص سائق الجيزة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
حوادث وقضايا

"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم
نصائح طبية

7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
اقتصاد

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة