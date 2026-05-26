مصرع عنصرين إجراميين في ليلة سقوط إمبراطورية مخدرات وسلاح

كتب : مصراوي

01:47 م 26/05/2026

جانب من مضبوطات مداهمة الداخلية لبؤر إجرامية

لقي عنصران جنائيان مصرعهما في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة لدى مداهمة الشرطة لبؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة متهمين بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

يقظة رجال الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية في عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

مداهمة حدائق الشيطان

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الغربية، صادر بحقهما أحكام بالسجن في قضايا اتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وبلطجة، واستعراض قوة، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر.

حصيلة المضبوطات

وضبط بحوزة المتهمين قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والهيدرو والهيروين والشابو والبودر، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة.

كما عُثر بحوزتهم على 62 قطعة سلاح ناري، تضمنت 9 بنادق آلية، و25 بندقية خرطوش، و22 فرد خرطوش، و2 طبنجة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 98 مليون جنيه.

