تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 21/5/2026 وحتى 7/6/2026.

يأتي ذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد على السفر عبر خطوط السكة الحديد خلال إجازة عيد الأضحى على جميع الخطوط.

تشغيل قطارات مخصصة للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى

- تشغيل قطار 2040 (تالجو) القاهرة/أسوان يوميًا خلال الفترة من 21/5/2026 وحتى 6/6/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:20 ويصل أسوان الساعة 08:10.

- تشغيل قطار 2041 (تالجو) أسوان/القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22/5/2026 وحتى 7/6/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 1938 (مكيف) القاهرة/أسوان يوميًا خلال الفترة من 21/5/2026 وحتى 6/6/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:20 ويصل أسوان الساعة 06:20.

- تشغيل قطار 1939 (مكيف) أسوان/القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22/5/2026 وحتى 7/6/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 08:30 ويصل القاهرة الساعة 20:30.

- تشغيل قطار 1948 (ثالثة مكيفة) القاهرة/أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 21/22 مايو 2026 وحتى ليلة 6/7 يونيو 2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30.

- تشغيل قطار 1949 (ثالثة مكيفة) أسوان/القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22/5/2026 وحتى 7/6/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25.

- تشغيل قطار 1942 (ثالثة مكيفة - القاهرة/أسوان) يوميًا من يوم 21/5/2026 وحتى يوم 6/6 حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05، عدا يوم 25/5/2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:50 ويصل محطة أسوان الساعة 12:10.

قطارات عيد الأضحى الإضافية

- تشغيل قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان/القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22/5/2026 وحتى 7/6/2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15، عدا يوم 26/5/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 14:50 ويصل القاهرة الساعة 02:50.

- تشغيل قطار 1930 (مكيف) القاهرة/أسوان اعتبارًا من ليلة 21/22 مايو 2026 حتى ليلة 6/7 يونيو 2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:20 ويصل أسوان الساعة 14:20.

- تشغيل قطار 1931 (مكيف) أسوان/القاهرة اعتبارًا من 22/5/2026 وحتى يوم 7/6/2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:55 ويصل القاهرة الساعة 07:50.

- تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان يوم 2/6/2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:20.

- تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان يوم 2/6/2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:35 ويصل أسوان الساعة 06:30.

قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية

- تشغيل قطار 2245 (تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 1/6/2026 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 18:20 ويصل القاهرة الساعة 07:25.

- تشغيل قطار 2247 (تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 1/6/2026 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 2249 (تهوية ديناميكية) أسوان/الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4/6/2026 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:05، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية/القاهرة للجمهور يوم 5/6/2026 فقط حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05.

قطارات مخصوصة لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية

- تشغيل قطار 2251 (تهوية ديناميكية) أسوان/الإسكندرية مخصوص لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية يوم 5/6/2026 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية الساعة 07:05، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية/القاهرة للجمهور يوم 6/6/2026 فقط حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25.

قطارات مخصوصة للاتحاد النوعي بالقاهرة

- تشغيل قطار 2253 (تهوية ديناميكية ) أسوان/القاهرة مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4/6/2026 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 18:20 ويصل القاهرة الساعة 07:35.

- تشغيل قطار 2255 (تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة مخصوص للاتحاد النوعي يعمل يوم 4/6/2026 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25.

رحلات إضافية بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس يوميًا

قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة (تحيا مصر) بين الإسكندرية وكفر الدوار والعكس بواقع 6 رحلات يوميًا في الاتجاهين، علاوة على استكمال وزيادة تركيب قطارات الوجه البحري المقرر وقوفها بمحطة كفر الدوار خلال تلك المدة.

يأتي ذلك تلبية لاحتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى مدينة كفر الدوار خلال المدة من 27-30/5/2026.

- المخصوص الأول: يقوم من محطة كفر الدوار الساعة 5:10 ويصل الإسكندرية الساعة 5:45 على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 6:15 الساعة ويصل كفر الدوار الساعة 6:50.

- المخصوص الثاني: يقوم من محطة كفر الدوار الساعة 12:20 ويصل الإسكندرية الساعة 12:55 على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 14:40 الساعة ويصل كفر الدوار الساعة 15:15.

- المخصوص الثالث: يقوم من محطة كفر الدوار الساعة 20:40 ويصل الإسكندرية الساعة 21:15 على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 23:40 الساعة ويصل كفر الدوار الساعة 00:15.

تشغيل عدد من القطارات الإضافية يوم 30 مايو الجاري

قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال يوم 30 مايو الجاري على النحو التالي:

- القطار رقم 3201 (مكيف) القاهرة/الإسكندرية يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 03:45 ويصل الإسكندرية الساعة 06:40.

- القطار رقم 2993 (مكيف) القاهرة/طنطا يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:35 ويصل طنطا الساعة 11:55.

- القطار رقم 2999 (مكيف) القاهرة/المنصورة يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:45 ويصل المنصورة الساعة 08:05.

- القطار رقم 3204 (مكيف) أسيوط/أسوان يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 16:50 ويصل محطة أسوان الساعة 23:35.