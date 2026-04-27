أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية داخل مركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة بمركز الفتح، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الهمم، والعمل على توفير بيئة شاملة تضمن الرعاية والتأهيل وتهيئة فرص الدمج المجتمعي، بما يحقق حياة كريمة لهم.

مرافقة قيادات تنفيذية ومجتمعية

رافق المحافظ خلال الجولة حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه، إلى جانب شادية إبراهيم، مدير عام مركز التأهيل، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

تفقد الأقسام والإشادة بالمنتجات

وعقب وصوله، تفقد محافظ أسيوط مختلف أقسام المركز، والتي شملت التريكو، والعلاج الطبيعي، والخياطة، والتثقيف الفكري، إلى جانب غرف الإقامة الداخلية والمكاتب الإدارية والمصاعد الكهربائية. وأشاد بالمستوى المتميز للفتيات المتدربات، وبما يقدمنه من منتجات يدوية متنوعة من ملابس ومفروشات، يتم تسويقها عبر المعرض الدائم التابع للمركز بأسعار تنافسية، بما يوفر فرصًا اقتصادية حقيقية ويدعم دمج ذوي الهمم بالمجتمع.

دعم متواصل تنفيذاً لتوجهات الدولة

وأكد اللواء محمد علوان أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز حقوق ذوي الهمم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، وفقًا للإمكانات المتاحة.

متابعة أعمال التطوير والتجهيز

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال تطوير وتجهيز المركز، وما تم توفيره من أجهزة طبية وتأهيلية حديثة ومتخصصة، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود لضمان تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تحقق أقصى استفادة ممكنة للفتيات المترددات على المركز.

لقاء مباشر مع الفتيات المتدربات

وخلال الجولة، التقى محافظ أسيوط بعدد من الفتيات المتدربات، واستمع إلى آرائهن حول مستوى الخدمات المقدمة وسبل الراحة والتيسيرات المتوافرة، مؤكدًا أن تقديم الخدمة يجب أن يتم بأعلى درجات الجودة والبعد الإنساني، مع سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن الأسر.

توجيهات برفع كفاءة الخدمات

ووجّه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير، بما يخدم المترددين على المركز من أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد، ويعزز من دور المركز كمؤسسة متخصصة في رعاية وتأهيل ذوي الهمم.

منظومة متكاملة للتأهيل والتمكين

يُذكر أن مركز تأهيل الفتيات بمركز الفتح يقدم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل جلسات علاج طبيعي متخصصة، إلى جانب برامج ودورات تدريبية متنوعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تنمية مهارات الفتيات وفتح آفاق أوسع أمامهن للتمكين والاندماج المجتمعي.