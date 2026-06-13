أكد الدكتور محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الاستقرار الأسري الحقيقي يقوم على قيام كل فرد بدوره داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في بناء هذا الاستقرار عندما تؤدي دورها كأم وزوجة واعية، مستلهمًا نماذج مضيئة من التاريخ الإسلامي وعلى رأسها السيدة خديجة رضي الله عنها.

وأوضح "الأبيدي" خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، أن الزوجة الصالحة تسهم في تأسيس بيت متماسك يقوم على السكن والمودة والرحمة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لتسكنوا إليها﴾، مؤكدًا أن العلاقة الزوجية تقوم على الاحتواء والدعم المتبادل بين الزوجين.

البيت مصدر للسكينة ودعم متبادل بين الزوجين

أضاف العالم بالأوقاف، أن الزوج يحتاج إلى بيت يجد فيه السكينة والراحة بعد عناء العمل، ليحظى بالدعم العاطفي والإنساني الذي يعينه على أداء مسؤولياته في تربية الأبناء ورعاية الأسرة، مشيرًا إلى حديث النبي صل الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، بما يعكس طبيعة التكامل داخل الأسرة.

وأشار إلى أن هذا النموذج ليس مثاليًا فقط، بل هو واقع تجسد في بيت النبوة، مستشهدًا بموقف السيدة خديجة رضي الله عنها حين احتضنت النبي صل الله عليه وسلم، عند نزول الوحي، وهو ما يعكس واقعية الإسلام في بناء الأسرة القائمة على الدعم والمساندة.

المودة والرحمة أساس بناء الأسرة المتوازنة

أوضح محمود الأبيدي، أن الاستقرار الأسري يقوم على تبادل المشاعر الإيجابية داخل البيت، لأن الإنسان إذا افتقد الحنان لا يستطيع منحه، بينما من يعيش في بيئة مليئة بالمودة والرحمة ينعكس ذلك على تربية الأبناء وبناء شخصية سوية داخل الأسرة.

وشدد على أهمية الحوار بين الزوجين وبين الآباء والأبناء، على أن يكون قائمًا على الاحترام والأدب، مع إدراك متى يكون الكلام ومتى يكون الصمت، معتبرًا أن الصمت في بعض المواقف قد يكون عبادة وحكمة.

إدارة الخلافات الأسرية وحماية البيت من الانهيار

نصح "الأبيدي" بضرورة إدارة الخلافات الأسرية بحكمة وعدم تصعيدها، مؤكدًا أن العتاب بين الزوجين يجب ألا يتجاوز حدوده الطبيعية، محذرًا من نقل المشكلات الأسرية إلى الأهل أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يسببه ذلك من تضخيم الأزمات وإشعال الخلافات.

وأضاف العالم بوزارة الأوقاف، أن تداول الخلافات عبر المنصات الرقمية ربما يؤدي إلى تدخلات خارجية غير منضبطة تزيد من تفاقم المشكلة بدلًا من حلها، وقد تدفع إلى قرارات متسرعة تهدد استقرار الأسرة.

الوعي الأسري أساس مجتمع متماسك

أكد الدكتور محمود الأبيدي، في ختام تصريحاته، أن الحفاظ على استقرار الأسرة يتطلب وعيًا بدور كل فرد، والالتزام بالقيم الإسلامية في التعامل داخل البيت، بما يحقق الهدف الأسمى في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

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