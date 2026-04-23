متحدث الحكومة: "لجنة الأزمة" في حالة انعقاد دائم لمواجهة تداعيات الحرب

كتب : داليا الظنيني

01:30 ص 23/04/2026

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تضع ملف تخفيف آثار الحرب الإقليمية على المواطن كأولوية قصوى، مؤكداً أن هناك خطة متكاملة لتوفير كافة السلع الأساسية وتأمين الاحتياجات المعيشية، وذلك عبر "لجنة الأزمة" التي تتابع المتغيرات الإقليمية لحظة بلحظة لاتخاذ إجراءات استباقية تحمي السوق المحلية.

أبرز تصريحات متحدث الحكومة بشان المخزون الاستراتيجي

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الحكومة تعتمد بشكل رئيسي على "المخزون الاستراتيجي" كحائط صد ضد تقلبات الإمدادات الناتجة عن الصراعات الجارية، موضحاً أن الجهود الحالية تتركز على ضمان استمرارية تدفق السلع في الأسواق بكفاءة عالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ضبط الأسعار وحماية المستهلك يتم من خلال منظومة رقابية مشددة،مبينا أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى يجمع بين وزارات التموين والداخلية، وجهازي "حماية المستهلك" و"حماية المنافسة"، لفرض رقابة صارمة ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الراهنة.

وذكر أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لتأمين السلع، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار، إذ تواصل الأجهزة الرقابية جولاتها الميدانية لضمان استقرار السوق ووصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

واختتم "الحمصاني" حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه التحركات هو احتواء تداعيات التوتر الإقليمي ومنع انعكاسها بشكل سلبي على معيشة المواطن المصري، مع الاستمرار في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الخارجية.

اقرأ أيضًا:

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها غدًا

متحدث الوزراء: تخفيض أسعار الدواجن المجمدة لـ100 جنيه بمعارض "أهلاً رمضان"

المستشار محمد الحمصاني حرب إيران وزارة التموين

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
تجميد وفني.. 6 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟