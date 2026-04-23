كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، تفاصيل واقعة لافتة شهدتها في قضايا الأسرة، تتعلق بنزاع تطور بشكل غير معتاد بين زوجين منفصلين، مؤكدة أن الخلافات العاطفية قد تتحول أحيانًا إلى صراعات قضائية معقدة.

وقالت "أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن البداية كانت بحالة أسرية مستقرة نسبيًا، إذ كان الأب على علاقة جيدة بابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وكان يوفر لها غرفة خاصة، مع استمرار التواصل بينها وبين والديها بشكل طبيعي بعد الانفصال.

وأضافت"المحامية" أن الأزمة بدأت عندما قرر الأب الزواج مرة أخرى، ما دفع الأم إلى منع الطفلة تمامًا من رؤية والدها، بدافع القلق والشكوك، رغم محاولات التهدئة والتوصل إلى حلول وسط تضمن استمرار العلاقة بين الأب وابنته.

وأوضحت أنها تدخلت شخصيًا لمحاولة حل الأزمة، وقدمت ضمانات للأم لإعادة الطفلة في مواعيد محددة، إلا أن الرفض استمر، معتبرة أن هذا التعنت لم يكن ناتجًا عن خلاف قانوني بقدر ما كان مدفوعًا بمشاعر الغضب أو الارتباط العاطفي السابق.

وأشارت "أبو القمصان" إلى أن بعض النزاعات الأسرية تكون في حقيقتها انعكاسًا لمشاعر الحب القديمة التي تحولت إلى صراع، لافتة إلى أن حالات "العند" والانتقام بين الطرفين قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع بدلًا من حلها.

شاب رفع 36 قضية على طليقته.. القصة الكاملة

روت نهاد أبو القمصان، في سياق متصل، واقعة أخرى وصفتها بـ"الغريبة"، إذ أقدم شاب على رفع 36 دعوى قضائية ضد طليقته في محكمة الأسرة، رغم خسارته المتكررة، مؤكدة أن هذا السلوك يعكس حالة من التعلق العاطفي أو الرغبة في الانتقام، وليس السعي الحقيقي للحصول على حق قانوني.

وأضافت أنها واجهت هذا الشاب داخل المحكمة، وأبلغته بأن استمرار هذا النهج لن يحقق له أي مكاسب، بل يزيد من تعقيد الأزمة، مشيرة إلى أن مثل هذه النزاعات لا يوجد فيها فائز، باستثناء إطالة أمد الصراع.

وأكدت أبو القمصان أن قضايا الأسرة تُعتبر من أصعب القضايا، نظرًا لتداخل المشاعر مع المصالح، مشددة على أهمية وجود تدخلات مجتمعية وقانونية لحماية الأطفال من آثار هذه النزاعات.

واختتمت المحامية نهاد ابو القمصان، حديثها بالتأكيد على ضرورة أن تتدخل الدولة بشكل أكبر في تنظيم هذه الملفات، بما يضمن حماية الأطفال من الوقوع ضحايا لصراعات بين الأبوين، مشيرة إلى أن مستقبل الأطفال لا يجب أن يكون رهينة لخلافات شخصية أو عاطفية.





