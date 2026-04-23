

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن صور أقمار صناعية حديثة رصدت عودة أكثر من 30 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الموانئ الإيرانية، رغم الحصار البحري الأمريكي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها أمرت 29 سفينة بالعودة إلى الميناء كجزء من الحصار الأمريكي المفروض على إيران، نافية في الوقت ذاته تقارير إعلامية تحدثت عن اختراق سفن هذا الحصار، ومنها السفن هيرو 2 وهيدي ودورينا.

وأوضحت المصادر العسكرية، أن الناقلتين هيرو 2 وهيدي، اللتين ترفعان العلم الإيراني، ترسوان حاليا في ميناء تشابهار الإيراني بعد أن اعترضتهما القوات الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع، فيما ترافق مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الناقلة "دورينا" في المحيط الهندي بعد محاولتها السابقة اختراق الحصار، مؤكدة أن القوات الأمريكية منتشرة في جميع أنحاء العالم وتدير وتنفذ الحصار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

كشفت صور من برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي ووكالة "فورتكسا" للاستخبارات البحرية عن حركة بحرية مكثفة في مضيق هرمز شملت أسرابا من الزوارق الهجومية السريعة التابعة للبحرية الإيرانية تعود إلى السواحل بعد دوريات في المضيق، إضافة إلى ناقلات نفط محملة بملايين البراميل متوقفة في مناطق انتظار قرب الممر البحري، وتحركات لسفن صغيرة في مناطق ضحلة.

قال محللون عسكريون، إن توقيت عودة هذه السفن يتزامن مع تصعيد إيراني محدود في الأيام الماضية، شمل هجمات على سفن في المنطقة، قبل أن تعلن طهران عن هدنة مؤقتة بوساطة دولية.

وحذرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني السفن العابرة من اعتماد مسارات بديلة في المضيق، مشيرة إلى وجود ألغام مضادة للسفن، فيما نشرت وكالات أنباء شبه رسمية إيرانية خرائط توضح المسارات الآمنة المقترحة.

على الجبهة الدبلوماسية، تتصاعد المؤشرات على جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست بأن محادثات جديدة قد تعقد في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.

وعندما سئل ترامب عن إمكانية تحقيق انفراجة، أجاب برسالة نصية: "هذا ممكن" لكن المسؤولين الأمريكيين شددوا على أن أي تمديد لوقف إطلاق النار سيكون مؤقتا.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبرى، إذ يمر عبره نحو 30 إلى 30% من إمدادات النفط العالمية يوميا، ويبلغ عرض المضيق في أضيق نقطة 39 كيلومترا فقط، مما يجعله عرضة للتأثر بأي عمليات عسكرية، وقد يؤدي أي تعطيل للملاحة فيه إلى قفزة فورية في أسعار النفط وتداعيات اقتصادية عالمية، وفقا لروسيا اليوم.