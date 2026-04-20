فصل الكهرباء غدًا عن قريتين في كفر الشيخ لمدة ساعتين

كتب : إسلام عمار

01:40 م 20/04/2026

اعمال صيانة بالكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي خروج محولات كهرباء بيلا الجديدة غدا الثلاثاء، لمدة ساعتين اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

ووفق البيان الصادر عن هندسة كهرباء بيلا اليوم الإثنين فأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قريتي كفر العجمى، وكفر قتة وتوابعهما بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة كهرباء بيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة بينما تناشد المواطنين، والجهات الحكومية، والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

صيانة الكهرباء كهرباء كفر الشيخ هندسة كهرباء بيلا

