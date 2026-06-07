تقدم عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن ما وصفه بـ"عدم وجود تنسيق وتعاون كافٍ بين وزارتي الاتصالات والتعليم، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني.

مطالب بحجب الإنترنت بمحيط لجان الثانوية العامة لمنع الغش الإلكتروني

أوضح "الغنيمي"، في البيان العاجل، أن مواجهة الغش الإلكتروني تتطلب اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية خلال فترة انعقاد الامتحانات، من بينها التشويش، أو حجب خدمات الإنترنت في محيط المدارس التي تضم لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات الامتحان فقط، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنح كل طالب حقه وفقًا لجهده ومستواه العلمي.

وأكد عضو مجلس النواب أن انتشار وسائل الغش الحديثة، وخاصة السماعات الإلكترونية، وأجهزة الاتصال الدقيقة، أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا أمام منظومة الامتحانات، مشيرًا إلى أن مبيعات هذه الأجهزة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الاسبوع الماضي ، الأمر الذي يستدعي تحركًا حاسمًا للحد من استخدامها داخل اللجان.

وأضاف الغنيمي: "أطالب بوقف خدمات الإنترنت خلال ساعات أداء الامتحانات، سواء من خلال قطع الخدمة في المناطق التي تشهد لجان الثانوية العامة أو عبر التشويش على النطاق الجغرافي المحيط باللجان، بما يمنع تسريب الأسئلة أو تداول الإجابات إلكترونيًا أثناء الامتحان".

وشدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لوضع آليات تقنية فعالة لمواجهة أساليب الغش المستحدثة، والحفاظ على نزاهة الامتحانات، وضمان حصول الطلاب المجتهدين على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن نجاح منظومة الثانوية العامة يمثل ركيزة أساسية في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها المستقبلية في مختلف التخصصات والمهن.