علق عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، على ما يتردد بشأن معاناة شريحة من تجار السيارات الصغار من نقص المعروض لبعض العلامات التجارية الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال بلبع، في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن العديد من تجار السيارات على مستوى الجمهورية يعانون بالفعل من نقص المعروض، الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى تقليص حجم أعمالهم أو التوقف عن النشاط بالكامل إذا استمرت الأوضاع الحالية.

وأوضح أن تجارة السيارات تعتمد في الأساس على توافر مخزون يضمن استمرار دورة البيع والشراء، إلا أن السوق يشهد حاليًا تآكلًا ملحوظًا في المخزون لدى عدد من التجار، ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام استمرار أعمالهم.

وأضاف أن بعض التجار، وليس الوكلاء أو الموزعين، يواجهون صعوبة متزايدة في توفير السيارات بالكميات اللازمة لتسيير أعمالهم، محذرًا من أن استمرار تراجع المعروض قد يؤثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، وقد يصل الأمر إلى الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة.

وفي المقابل، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن سوق السيارات يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت قفزات سعرية كبيرة، مشيرًا إلى أن الزيادات التي طرأت على أسعار السيارات خلال الأشهر الأخيرة أصبحت أقل حدة.

وأضاف السبع، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ظاهرة "الأوفر برايس" التي سيطرت على السوق خلال السنوات الماضية تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة مع تحسن توافر السيارات لدى الوكلاء والموزعين مقارنة بالفترات التي عانى فيها السوق من نقص حاد في المعروض.

وأشار إلى أن سوق السيارات يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تمتد لنحو عام كامل قبل ظهور موجة جديدة من التخفيضات، لا سيما في ظل استمرار تكاليف التشغيل والاستيراد عند مستوياتها الحالية.

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