لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة "بيجو" بالحاجز الخرساني أعلى كوبري الكنج على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية، بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث بكوبري الكنج بالبحيرة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرساني على الطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ونقل الضحايا والمصابين.

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شحتة السيد محمد إبراهيم عمارة، 66 عامًا، مقيم مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كما أصيب كل من حسناء شحاتة السيد، 34 عامًا، وحسناء محمد هاشم، 9 أعوام، وحمزة محمد هاشم، 6 أعوام، وزينب محمد هاشم، وسنها غير معلوم، وجميعهم أصيبوا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة محمود سعيد كامل، 45 عامًا، بنزيف بالبطن وكسر بالعمود الفقري.

نقل الضحايا للمستشفى



نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما نقل المصابون إلى المستشفى ذاته لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.