لقى شابان مصرعهما غرقاً فى مياه نهر النيل جنوب خزان أسوان بمنطقة الكامب، اليوم الأحد، عقب نزولهما للاستحمام بالمياه هربا من حرارة الجو.

بلاغ وانتقال الجهات المختصة

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بورود بلاغ من الأهالي بغرق شابين أثناء استحمامهم في نهر النيل بمنطقة الكامب جنوب خزان أسوان، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة.

انتشال الجثتين وتحديد الهوية

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثتين، وبالفحص تبين أنهما حازم أحمد إبراهيم، يبلغ من العمر 16 عاماً، وعلى محمود السيد 18 عاماً، وتم إيداع الجثتين بمشرحة أسوان العمومية.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان تشهد زيادة كبيرة فى أعداد الغرقى بنهر النيل خلال أشهر الصيف بسبب إقبال الأسر والشباب على الاستحمام فى نهر النيل هربا من حرارة جو

ووصلت حالات الغرق خلال شهري أبريل ومايو إلى 20 حالة

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