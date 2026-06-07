كشف الفنان الراحل عزت أبو عوف في تصريحات سابقة عن تفاصيل عاشها داخل فيلا بمنطقة الزمالك، قال إنها شهدت العديد من الوقائع، وذلك خلال استضافته في برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب.

ماذا قال عزت أبو عوف عن الفيلا؟

وقال عزت أبو عوف: "إحنا سكنا في الفيلا سنة 1958 وسبناها سنة 2009، وكانت ملك سلفادور شيكوريل، رئيس الجالية اليهودية وقتها، واللي اتقتل هو وأخوه داخل الفيلا".

وأشار إلى واقعة تخص الفنانة يسرا، قائلاً: "اسألوا يسرا، كانت بايتة عند أختي مها، وفجأة نطت من البلكونة وجريت على بيتها بالبيجامة".

وأضاف: "الحكاية ابتدت إن خالي الله يرحمه، كان قاعد بيذاكر، وأبويا كان ظابط ومسافر في مهمة، فبحسب وصفه، ودي كانت أول مرة يبان له، حس بنفس على رقبته، فوقف عن المذاكرة، وكان قاعد بيذاكر وحاطط النور قدامه على مكتب أوضة أبويا، ودي الأوضة اللي هو اتقتل فيها، راح بص، شاف واحد لابس بنطلون أسود وهاي كولر كحلي، وشعره أبيض ومرجعه لورا، ومتجه ناحية الحيطة، وراح داخل فيها، خالي ده من يومين لغاية ما مات كان شعره بقى كله أبيض، وهو كان عنده حاجة وعشرين سنة".

وتابع: "بعد كده ابتدينا نشوفه بالتوالي، وأنا أول مرة شفته كنت أنا وأختي منى بنعزف بيانو، وفجأة بصينا وراءنا وشفناه واقف بنفس الوصف".

واستكمل: "منى قامت تجري من الخضة، وأنا شفت بعيني إنها عدت من خلاله وكأنه غير موجود".

يسرا تتحدث عن الفيلا المسكونة

وكانت الفنانة يسرا تحدثت مؤخرًا عن موقف مشابه داخل منزل أسرة عزت أبو عوف، مؤكدة أنها غادرت المكان مسرعة بعدما شعرت بالخوف خلال لقائها في برنامج "بيت مراد" تقديم الكاتب أحمد مراد.

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