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8 صور لمحور محمد نجيب بالإسكندرية بطول 3 كم

كتب : محمد نصار

03:30 م 07/06/2026
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    محور محمد نجيب بالإسكندرية (4)
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    محور محمد نجيب بالإسكندرية (3)
  • عرض 8 صورة
    محور محمد نجيب بالإسكندرية (5)
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    محور محمد نجيب بالإسكندرية (6)
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    محور محمد نجيب بالإسكندرية (7)
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    محور محمد نجيب بالإسكندرية (8)

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال إنشاء محور "محمد نجيب"، وذلك في إطار جولته الموسعة اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لرؤية الدولة الاستراتيجية الهادفة إلى استعادة الوجه الحضاري والتاريخي للإسكندرية كوجهة سياحية وثقافية، مشددةً على أن خطة التطوير الشاملة تسير وفق محددات وطنية دقيقة توازن بين متطلبات التحديث التنموي، والحفاظ على الهوية الجمالية والتراثية العريقة للمدينة.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محور محمد نجيب

أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور "محمد نجيب" يُعد محورًا عرضيًا جديدًا يربط بين المحاور الطولية بمدينة الإسكندرية؛ بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر، وتقليل زمن الرحلات للمواطنين من داخل المدينة إلى خارجها والعكس، فضلًا عن تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ورفع مستوى الخدمة المرورية بالمناطق التي يخدمها المحور.

وأضافت الوزيرة، أن المشروع يشمل تطوير شارع "محمد نجيب" بطول 3 كيلومترات، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء كوبري أعلى طريق "جمال عبد الناصر"، إلى جانب ردم النفق القائم وإنشاء امتداد له من الجهة القبلية لخط السكة الحديد.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إنشاء كوبري عند تقاطع محور "محمد نجيب" مع طريق "مصطفى كامل"، ينقسم إلى مسارين؛ الأول يتجه إلى طريق "مصطفى كامل" في اتجاه المعمورة، والثاني يربط محور "محمد نجيب" بشارع "أمين حسونة" وصولًا إلى مخارج المدينة.

وتابعت: كما تتضمن هذه المرحلة إنشاء كوبري للسيارات للمتجهين من شارع "المستجد" إلى طريق "مصطفى كامل" في اتجاه ميدان "الساعة"، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق، ونقل المرافق، وتنسيق الموقع العام؛ بما يحقق التكامل المروري ويعزز كفاءة الحركة داخل الإسكندرية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن هذا المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الجديدة التي تخدم منطقة "سيدي بشر" والكورنيش، لافتاً إلى أنه يتم نشر تنويهات دورية عبر الصفحات الرسمية لمحافظة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إطلاع المواطنين على مستجدات أعمال التطوير بالمحور، وتحديد توقيتات الإغلاق الجزئي والمسارات البديلة؛ لتجنب الازدحام وضمان سلاسة الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع الإدارة العامة للمرور لتوفير اللوحات الإرشادية في مناطق العمل، إلى جانب تعزيز التواجد المروري لتنظيم حركة المركبات والمشاة؛ يأتي ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، لا سيما مع ارتفاع الكثافات المرورية خلال فصل الصيف.

وفيما يتعلق بالموقف الميداني، استعرض اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مستهدفات المشروع وسير العمل بالمنطقة، موضحاً أن تنفيذ محور "محمد نجيب" يمضي وفق المعدلات الزمنية المقررة ضمن الخطة القومية لتطوير شبكة الطرق؛ لإنهاء التكدس المروري في هذه المنطقة الحيوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأشار اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن الأعمال الجارية تشهد حالياً رفع الكمرات الخرسانية للكوبري أعلى مسار شارع "جمال عبد الناصر" تحت إشراف الجهاز، وبتنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بالمحافظة؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة.

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رئيس الوزراء محور محمد نجيب محافظة الإسكندرية

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