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نتنياهو: 50% من غزة تحت سيطرتنا وسنُواصل استهداف قادة حماس

كتب : مصطفى الشاعر

03:39 م 07/06/2026

نتنياهو

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيش الاحتلال يُواصل "تضييق الخناق" على حركة حماس داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات تُسيطر حاليا على نحو 50% من مساحة القطاع، مع توقعات بالوصول إلى 70% قريبا، وفق تعبيره.

تهديدات إسرائيلية بمواصلة استهداف قادة حماس

أوضح نتنياهو، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تسمح لحركة "حماس" بإعادة التسلح أو تنفيذ هجمات ضدها، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف، بحسب قوله، تصفية قادة بارزين في الحركة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.

العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة جبهات

وفي وقت سابق، من مايو الماضي، قال نتنياهو، إن احتلال منطقة الشقيف في جنوب لبنان يُمثّل "مرحلة إضافية" ضمن السياسة التي تنتهجها إسرائيل، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات في المنطقة، تشمل لبنان وقطاع غزة وسوريا.

استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا

تأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتوترات المتصاعدة على الحدود اللبنانية، إلى جانب الضربات التي تُنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، بحسب تقارير وسائل الإعلام.

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