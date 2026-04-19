شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة تدعى بسمة مجدي نصر عبيد وتبلغ من العمر 32 عامًا وذلك إثر تعرضها للاصطدام من قبل معدة رصف طرق دكاك أسفلت أثناء تواجدها بالشارع التجاري أمام قهوة حميدو

تفاصيل البلاغ

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دكاك أسفلت بأحد الأشخاص في الموقع المشار إليه وعلى الفور جرى الدفع بفرق الطوارئ إلى مكان الواقعة

سرعة الاستجابة

انتقلت الفرق المختصة إلى موقع البلاغ حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن وفاة السيدة في الحال متأثرة بإصابتها البالغة إذ تعرضت لتهشم في الجمجمة وخروج أجزاء منها نتيجة الاصطدام المباشر بالمعدة الثقيلة

الإجراءات الجارية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث لكشف ملابساته وسماع أقوال شهود العيان تمهيدًا لاستكمال التحقيقات

وبحسب شهود عيان كانت السيدة تسير خلف المعدة ولم ينتبه إليها السائق ورغم محاولات المارة تنبيهه بالصراخ إلا أنه لم يسمع فوقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية