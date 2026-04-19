إعلان

مصرع سيدة دهسها دكاك أسفلت في الشيخ زايد بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:24 م 19/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصرع طفلة
  • عرض 4 صورة
    حادث التجاري
  • عرض 4 صورة
    دكاك أسفلت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة تدعى بسمة مجدي نصر عبيد وتبلغ من العمر 32 عامًا وذلك إثر تعرضها للاصطدام من قبل معدة رصف طرق دكاك أسفلت أثناء تواجدها بالشارع التجاري أمام قهوة حميدو

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دكاك أسفلت بأحد الأشخاص في الموقع المشار إليه وعلى الفور جرى الدفع بفرق الطوارئ إلى مكان الواقعة

انتقلت الفرق المختصة إلى موقع البلاغ حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن وفاة السيدة في الحال متأثرة بإصابتها البالغة إذ تعرضت لتهشم في الجمجمة وخروج أجزاء منها نتيجة الاصطدام المباشر بالمعدة الثقيلة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث لكشف ملابساته وسماع أقوال شهود العيان تمهيدًا لاستكمال التحقيقات

وبحسب شهود عيان كانت السيدة تسير خلف المعدة ولم ينتبه إليها السائق ورغم محاولات المارة تنبيهه بالصراخ إلا أنه لم يسمع فوقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية مصرع سيدة حادث دهس حوادث اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

راقب جسمك.. 10 علامات تحذيرية تكشف الإفراط في شرب الشاي
نصائح طبية

مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
اقتصاد

هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي
أخبار مصر

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
رياضة محلية

صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)