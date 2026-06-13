انطلقت بمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك داخل مقر المدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، صدور توجيهات مشددة لجميع مقدري الدرجات بضرورة تحري الدقة والشفافية الكاملة، والالتزام بالقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال التصحيح، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً دون أي بخس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء

وأوضحت "رضا"، في تصريحات لها اليوم، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة والاحتياجات اللوجستية اللازمة للمصححين في مختلف المواد الدراسية، مشيرة إلى تكليف الموجهين العموم بالمتابعة الميدانية اليومية على مدار الساعة؛ لضمان انتظام سير العمل، وتسريع وتيرة المراجعة الدقيقة ورصد درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني معاً لضمان خروج النتائج بلا أخطاء.

وأضافت وكيل الوزارة، أن أعمال التصحيح، والرصد، وتجميع الدرجات تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، لافتة إلى أنه يعقبها مباشرة حصر وتحديد أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً فور اعتمادها من اللواء إسماعيل مبارك، محافظ جنوب سيناء.