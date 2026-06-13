شهدت القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة بمعظم الطرق والمحاور الرئيسية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انسيابية الحركة.

الحالة المرورية في القاهرة

انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، كما سادت السيولة المرورية بمحيط ميادين التحرير ورمسيس وروكسي وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إلى جانب كورنيش النيل وشارع صلاح سالم.

الحالة المرورية في الجيزة

شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية ملحوظة، خاصة بشارع المحور المركزي، كما انتظمت حركة السير بمحور صفط اللبن والطريق الدائري وشارع فيصل.

في المقابل، سجل شارع الهرم تباطؤًا نسبيًا في بعض المناطق، منها المريوطية والمساحة والعريش ومدكور والطالبية، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، مع توجيه قائدي المركبات إلى المسارات البديلة.

الحالة المرورية في القليوبية

استقرت الحركة المرورية على الطريق الزراعي وطريق بنها الحر، وكذلك بمداخل ومخارج شبرا الخيمة وبنها، دون رصد تكدسات أو اختناقات مؤثرة.

انتشار الخدمات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور الدفع بسيارات الإغاثة والأوناش على الطرق والمحاور الحيوية، لمواجهة الأعطال والحوادث الطارئة وضمان استمرار السيولة المرورية، كما خصصت رقم الإغاثة 21110000 لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة للسائقين.

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