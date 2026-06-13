ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، مع بداية تعاملات السبت 13-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4160 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5348 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6240 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7131 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 49920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71310 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 221774 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 356550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4219 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.