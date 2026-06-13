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الجنايات تواصل محاكمة 15 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 13/06/2026

الجنايات تواصل محاكمة 15 متهمًا في قضية "خلية مدين

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تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، نظر محاكمة 15 متهمًا في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا خلال الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير 2020 قيادة جماعة إرهابية أُسست بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت للمتهمين الأول والثاني ومن السادس حتى الأخير تهمة تمويل الإرهاب.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، بينما وُجهت للمتهم الرابع تهمة حيازة سلاح تقليدي بقصد استخدامه في ارتكاب جريمة إرهابية.

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محكمة الجنايات النيابة العامة تمويل الإرهاب جماعة إرهابية

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