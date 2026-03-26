لم تكن موجة الطقس السيئ التي ضربت مدن جنوب سيناء مجرد تقلبات جوية عابرة، بل استقبلها الأهالي والزائرون كرسالة "خير ونماء" طال انتظارها.

فبينما غطت الثلوج قمم الجبال، تحولت الوديان إلى لوحات فنية طبيعية تجذب السائحين، في مشهد أعاد الروح للحياة النباتية والبرية والمخزون الجوفي بعد سنوات من الجفاف.

سانت كاترين.. عاصفة ثلجية وأمطار بلا خسائر

كشف مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة شهدت عاصفة ممطرة نهاراً تحولت إلى ثلجية ليلاً، مما أدى إلى جريان السيول في أودية (التلعة، الأربعين، غربة، إطلاح، الشيخ عواد، والتفاحة). وأكد الغمريني أن جميع السيول سارت في مجراها الطبيعي دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، بفضل مشروعات الحماية التي أنشأتها الدولة، والتي نجحت في حجز المياه داخل السدود والبحيرات الجبلية للاستفادة منها لاحقاً.

انتعاشة سياحية.. "أجواء أوروبية" على أرض مصرية

أوضح رئيس المدينة أن تقلبات الطقس لم تعق الحركة السياحية، بل كانت عاملاً محفزاً؛ حيث تدفق السائحون لمشاهدة الثلوج وهي تكسو قمم جبال (موسى، عباس، وسانت كاترين). وأضاف رمضان الجبالي "دليل بدوي" أن تساقط الشلالات من أعلى القمم الجبلية رسم مشهداً مهيباً حرص السائحون على توثيقه بالصور، محولين "موجة الطقس" إلى مادة دعائية عالمية للمدينة.

قبلة الحياة للنباتات الطبية والعطرية

من جانبه، أكد الشيخ جميل عطية، أحد مشايخ المنطقة، أن هذه الأمطار تُعد "قبلة حياة" للأعشاب الطبية والنباتات العطرية النادرة التي كادت تندثر بسبب الجفاف على مدار السنوات الأربعة الماضية. وأشار سليمان الجبالي إلى أن هذه المياه ستسهم في ازدهار "فواحات الصحراء" التي تجذب السائحين خلال رحلات التخييم، وتوفر مصدر رزق للأهالي الذين يستعدون لجني هذه النباتات واستخلاص زيوتها.

الحالة المرورية وتداعيات الطقس بالمدن

في مدينة رأس سدر شهدت منطقة "النهايات" سيلاً خفيفاً سار في مجراه الطبيعي، مع استمرار عمل كافة المرافق بكفاءة، أما في مدينة أبوزنيمة، تسبب سيل بالقرب من قرية "تال" في قطع مؤقت للطريق الساحلي الرابط مع رأس سدر، بينما استمرت الحركة بشكل طبيعي على الطريق الدولي.

وشهدت مدن (طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، وطابا) رياحاً وأمطاراً متفاوتة الغزارة جرى التعامل مع آثارها فوراً.



استنفار أمني وميداني بقيادة المحافظ

من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ، تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عمليات شفط مياه الأمطار وآليات التعامل مع الموقف. وأصدر المحافظ توجيهات بـ: الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى وتمركز المعدات في بؤر تجمع المياه، التواجد الميداني لرؤساء المدن لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة، التنسيق اللحظي بين غرف العمليات وشركات المياه والكهرباء والحماية المدنية لضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المواطنين.